Курский фермер рассказал об «оставшейся в поле» финансовой подушке

Многие жители Курской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион остались без средств дохода.
Об этом рассказали опрошенные фермеры, их слова приводит РБК.
По словам владельца фермерского хозяйства в селе Плехово Суджанского района, Сергея Ламанова, у многих фермеров остро стоит вопрос с получением дохода. Кто-то уже устроился на временную работу, а кто-то — только собирается.
«Как таковой финансовой подушки не осталось, — поясняет Сергей Ламанов. — У нас финансовая подушка — это урожай, который остался в поле. Что мы заработали — вложили, заплатили налоги и все. На следующий год купили и опять ждем следующего урожая. Вот так жили. Не было возможности уж очень большую финансовую подушку накопить», — пояснил он.
Предприниматель оставил на месте яровую и озимую пшеницу, технику, восемь тракторов-иномарок, три грузовые машины, сеялки, веялки и запас семян на будущий год. В поле хозяйства, которое существовало с 2000 года, остались неубранные соя и подсолнечник.
По словам опрошенных, часть тяжелой техники была оснащена GPS-трекерами: по их данным, машины теперь находятся в Сумской, Харьковской и Киевской областях. Также в интернете есть кадры, как угнанные грузовые машины использовали украинцы в Курской области для подвоза стройматериалов.