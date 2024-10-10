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08:01, 10 октября 2024Из жизни

«Модель года» Playboy осталась без дома и поселилась в палатке

Бывшая модель, тусовавшаяся со звездами, осталась без дома и живет в палатке
СюжетЦены на квартиры:

Фото: @louiseglover

Бывшая модель журнала Playboy из Великобритании осталась без дома и вынуждена жить в палатке. Об этом пишет The Sun.

41-летняя Луиза Гловер начала карьеру эротической и пинап-модели в 2003 году. Она быстро добилась успеха, получила контракт с Playboy, а в 2006-м была признана «Моделью года». В то время девушку называли «британской Кармен Электрой». Она переехала в знаменитый особняк Хью Хефнера в Лос-Анджелесе и стала постоянной участницей его вечеринок. В те годы Гловер зарабатывала по тысяче фунтов стерлингов в день и тусовалась со звездами первой величины.

В 2010 году она перенесла остановку сердца после неудачной операции по пластике груди и провела в больнице больше месяца. После этого ей пришлось оставить карьеру эротической модели. Она начала заниматься спортом и стала фитнес-тренером. «У меня были контракты с большинством крупных брендов. Меня спонсировал Nike, и я снова была на подъеме», — вспоминает Гловер.

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К 2021 году ее карьера в качестве персонального тренера начала рушиться из-за роста цен на жилье в Великобритании. Раньше она снимала квартиру за 550 фунтов стерлингов в месяц, то теперь ей пришлось бы платить за нее 750 (повышение с 70 до 95 тысяч рублей по современному курсу). Такую сумму она бы не потянула. В итоге Гловер оказалась на улице и поселилась в палатке за 130 фунтов стерлингов на окраине города Рединг.

С возрастом модельной работы не стало. Я бы с удовольствием выступала и сейчас делаю небольшие промопроекты, но отказываюсь заниматься чем-то порнографическим

Луиза Гловербывшая модель Playboy

Она говорит, что самоуважение не позволяет ей заниматься стриптизом или открыть аккаунт на OnlyFans. Гловер пытается искать новых клиентов для персональных тренировок и занимается выгулом собак. Она живет в палатке, готовит еду на плитке, а по ночам кладет в постель грелки. При этом она не теряет оптимизма и уверена, что скоро сможет выкарабкаться из бедности.

«В каком-то смысле, здесь я чувствую себя даже спокойнее, потому что о многом не приходится беспокоиться. А иногда случаются замечательные моменты. Недавно я сидела, завернувшись в спальный мешок, и смотрела на падающие звезды. Удача скоро вернется», — подытожила Гловер.

Ранее сообщалось, что бывшая модель журнала Playboy из США лишилась денег после развода с мужем. Сейчас 50-летняя Нанетт Хаммонд Лоскьяво вынуждена работать таксисткой на арендованной машине.

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      Никита Савин
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