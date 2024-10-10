Популярные у путешественников курорты Европы объявили о туристическом коллапсе

The Mirror: на Канарских островах объявили о туристическом коллапсе

Борющиеся с наплывом путешественников Канарские острова, Испания, объявили о «систематическом коллапсе» из-за туристов. Об этом говорится в материале The Mirror.

Так, несмотря на масштабные антитуристические акции протеста на популярных курортах Европы, — на Майорке, Лансароте, Тенерифе и Менорке — напряженность там все равно растет. Экологические активисты заявили, что приезжие «чрезмерно эксплуатируют» острова.

При этом представители туротрасли, которые зарабатывают на иностранцах, продолжают убеждать отдыхающих покупать туры. Они заверяют, что на Канарских островах путешественникам ничего не грозит.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны, высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. Однако местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.