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16:11, 10 октября 2024Мир

Посол США в Японии предложил создать «экономическое НАТО» для сдерживания КНР

Посол США в Японии предложил создать «экономическое НАТО» для сдерживания Китая
Рам Эмануэль

Рам Эмануэль. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Посол США в Японии Рам Эмануэль в статье для газеты The Wall Street Journal предложил создать «экономическое НАТО» для сдерживания Китая на фоне расширения Вашингтоном многостороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Дипломат раскритиковал тактику «принуждения» и «долговых ловушек», которую Пекин использует, чтобы контролировать страны и подавлять конкуренцию. Однако, по мнению Эмануэля, подобные действия КНР дают возможность еще «больше изолировать Китай», противопоставив его экономической политике коллективный ответ.

По словам американского посла, первым шагом в этом направлении могло бы стать создание «коалиции торговой защиты», которая должна иметь в основе «экономический эквивалент статьи 5 НАТО: нападение на одну [из стран-членов] является нападением на всех [участников альянса]».

«Австралия дает ценный урок того, как противостоять Пекину. После того как Канберра призвала к независимому расследованию происхождения COVID в 2020 году, Китай ввел тарифы и торговые ограничения на австралийский уголь, говядину, ячмень, вино и другие товары. Используя свою сеть союзников, Австралия расширила свои рынки и снизила свою зависимость от Китая», — пояснил дипломат.

Ранее стало известно, что США и Япония близки к договору о прекращении поставок в Китай технологий, необходимых для производства микросхем. В то же время Токио опасается, что Пекин примет ответные меры против японских компаний. В частности, Китай может заблокировать экспорт критически важных минералов. Например, галлия и графита, если Япония откажется продавать в КНР чипы по настоянию США.

Отмечается, что Токио раздражен тем давлением, которое на него оказывает Вашингтон. Например, президент США Джо Байден готовится заблокировать поглощение US Steel компанией Nippon Steel за 15 миллиардов долларов.

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      Виктория Кондратьева
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