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04:55, 10 октября 2024Бывший СССР

Россия обвинила Украину в подготовке провокации с химическим оружием

Newsweek: Россия обвинила Украину в подготовке провокации с химическим оружием

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Украина при поддержке Запада планирует «провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), говорится в заявлении посольства России в США, которое публикует Newsweek.

В дипмиссии уточнили, что Киев и западные партнеры готовятся «сфабриковать доказательства», чтобы обвинить РФ в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия в ходе боевых действий.

По данным посольства, страны НАТО поставили на Украину в период с июля по сентябрь 2024 года более 70 современных приборов для обнаружения и регистрации токсичных химических веществ, а украинские силы безопасности прошли обучение «в центрах НАТО по методам фальсификации доказательств».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты против Вооруженных сил (ВС) России и мирных жителей.

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      Сергей Грехов
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