Российская авиация атаковала мост на трассе Артемовск — Славянск

ВКС России атаковали мост в Донбассе, через который ВСУ осуществляли логистику

Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали мост через канал Северский Донецк — Донбасс на трассе М03 в районе Малиновки. Кадры попадания опубликовал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Авиация рубанула мост на трассе Артемовск — Славянск», — сообщил он.

По его словам, под корректировку от разведчиков фронтовой бомбардировщик Су-34 атаковал мост ракетой Х-38. Он добавил, что таким образом Российская армия продолжает рвать логистику украинских войск в Донбассе.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения российскими войсками дивизиона Patriot в Днепропетровской области. Удар осуществлялся через оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

