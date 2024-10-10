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22:25, 10 октября 2024Россия

В России назвали единственный исход операции ВСУ в Курской области

Дандыкин: безумная операция ВСУ в Курской области закончится крахом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области закончится поражением. Единственный исход атаки украинских войск в российском регионе назвал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «МК».

«Если наши бойцы зашли в Ольговку — это самый главный пункт логистики оккупантов — значит, у ВСУ на Курщине все очень плохо. (...) А вообще это совершенно безумная операция ВСУ, в которой противник уже потерял больше 21 тысячи человек и огромное количество техники. Кроме как крахом она ничем закончится не может», — заявил он.

По мнению военного эксперта, ВСУ будет тяжело покинуть регион. «Скорее всего, у него [противника] будут части прикрытия, арьергард. Пару бригад кинут, чтобы обеспечить выход», — объяснил Дандыкин. Он добавил, что в настоящее время российские войска наносят удары по Сумам, что существенно осложняет отход украинских войск.

«Так или иначе, нам придется создавать санитарную зону в Сумской области, а может быть и дальше, вплоть до Черниговской... Думаю, до конца года произойдет много любопытных событий», — заключил он.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника.

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      Маргарита Пименова
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