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16:27, 10 октября 2024Из жизни

Самая толстая медведица в США отомстила самцу за обиженного медвежонка

В США подвели итоги конкурса «Неделя толстого медведя»

Кадр: ABC News (Australia) / YouTube

В американском национальном парке Катмай, штат Аляска, подвели итоги конкурса Fat Bear Week («Неделя толстого медведя»), в ходе которого пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Об этом сообщается на сайте конкурса, где проходило голосование.

Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и выкладывают на сайт две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая — в начале сентября. Желающие могут выбрать, какое из животных наиболее успешно зажирело к зиме.

Победительницей конкурса второй год подряд стала медведица по имени Грейзер (Пасунья). При этом в финале она с отрывом в 40 тысяч голосов обошла своего конкурента — самца по кличке Чанк (Толстяк), тем самым отомстив ему за обиженного медвежонка. Летом 2024 года Грейзер потеряла детеныша из-за этого медведя. Медвежонок поскользнулся, переходя реку по камням, и поплыл вниз по течению, где его нашел Чанк. Подоспевшая Грейзер вступила в драку с самцом гризли и не смогла спасти детеныша.

Сотрудники заповедника называют Грейзер одной из самых крупных и доминантных самок. Она отличный рыболов: ей удается добывать рыбу практически на всех участках реки — как в устье, так и на водопадах. Медведица использует разные техники: может гоняться за полным сил лососем и терпеливо собирать обессиленных рыб после нереста. Также Грейзер успешно вырастила два помета детенышей: ради их защиты она не раз дралась с более крупными самцами и выходила победительницей.

Бурые медведи Национального парка и заповедника Катмай — одни из самых крупных медведей на Земле. Каждый медведь национального парка обладает индивидуальными навыками, которые использует для выживания. Одним из любимых лакомств этих животных является лосось. С конца июня по конец октября они собираются на реке Брукс для ловли рыбы, чтобы накопить достаточно жира для зимней спячки. «Неделя толстого медведя» проводится с 2014 года.

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В этом году организаторам «Недели толстого медведя» пришлось отложить старт голосования. Причиной стала жестокая стычка между двумя гризли, в результате которой один из медведей пал. Их драка попала в объективы камер сайта Explore.org, при помощи которого за медведями наблюдают фанаты.

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      Антонина Черташ
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