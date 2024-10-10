Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:37, 10 октября 2024Экономика

Стало известно о предсказании Жириновского о затоплении США из-за урагана

Жириновский предупреждал Буша-младшего о затоплении США из-за урагана
СюжетУраган во Флориде

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал США о затоплении из-за разрушительного урагана. Соответствующее заявление он сделал 28 января 2003 года.

В ходе обращения к Джорджу Бушу-младшему, который тогда занимал пост президента США, Жириновский заявил, что «ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли», в результате чего страна окажется под водой.

«24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой», — заявил тогда Жириновский.

На США надвигается крупнейший ураган «Милтон». Губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей штата эвакуироваться из-за приближающегося «Милтона». Оповещения с просьбой покинуть регион получили более 5,5 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал первый шаг своего «плана победы». Что ему нужно от НАТО?

      Мошенники начали пугать россиян заведенными делами о дискредитации армии

      В США разработают морскую версию антидронового «Вампира»

      Стивен Сигал посетил пленных членов «Азова» в Донбассе

      Российским пенсионерам повысят пенсии в ноябре

      Российский военный уличил пленных бойцов ВСУ во лжи

      Сестра Ким Кардашьян опубликовала ее обнаженное фото

      Байден рассказал о «неамериканском» поступке Трампа

      Катастрофический ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды

      Порнозвезда раскрыла минусы работы в секс-индустрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше