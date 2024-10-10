Стало известно о предсказании Жириновского о затоплении США из-за урагана

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал США о затоплении из-за разрушительного урагана. Соответствующее заявление он сделал 28 января 2003 года.
В ходе обращения к Джорджу Бушу-младшему, который тогда занимал пост президента США, Жириновский заявил, что «ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли», в результате чего страна окажется под водой.
«24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой», — заявил тогда Жириновский.
На США надвигается крупнейший ураган «Милтон». Губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей штата эвакуироваться из-за приближающегося «Милтона». Оповещения с просьбой покинуть регион получили более 5,5 миллиона человек.