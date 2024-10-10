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14:53, 10 октября 2024Ценности

Стилист Рогов перечислил способы носить один модный предмет гардероба осенью

Александр Рогов посоветовал носить кардиган поверх жилета и рубашки осенью

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Стилист Александр Рогов перечислил способы носить один модный предмет гардероба осенью. Об этом он написал в Telegram.

Так, эксперт заявил, что кардиган не потерял актуальность и стал трендом сезона. При этом надевать упомянутое изделие он посоветовал поверх жилета и рубашки.

Кроме того, удачным решением Рогов назвал яркие сочетания, как на показе Prada. В качестве примера специалист продемонстрировал снимки моделей, которые продефилировали в кардиганах бордового, розового, зеленого и других цветов.

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Стилист порекомендовал заправлять модное изделие сезона в штаны в цвет из одного комплекта. В заключение Рогов добавил, что длинный кардиган можно использовать вместо платья.

Ранее стилист Алеко Надирян предсказал новый тренд на одну модель обуви. По его словам, скоро популярными станут сабо на танкетке.

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      Екатерина Ештокина
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