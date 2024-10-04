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13:25, 4 октября 2024Ценности

Российский стилист предсказал новый тренд на одну модель обуви

Российский стилист Алеко Надирян предсказал тренд на сабо на танкетке

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российский стилист Алеко Надирян предсказал новый тренд на одну модель обуви. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 129 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, скоро популярными станут сабо на танкетке. В качестве примера эксперт опубликовал ряд симков, на которых модель примерила данную обувь коричневого цвета в сочетании с асимметричной мини-юбкой и топом на молнии.

«Осторожно движемся к возвращению сабо на танкетке. Как вам коллаборация Crocs x Ancuta Sarka?» — поинтересовался Надирян у подписчиков.

Ранее в октябре стилист Александр Рогов заявил, что в предстоящих сезонах будут популярны панталоны, украшенные рюшами и бантами, в эстетике Викторианской эпохи.

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      Екатерина Ештокина
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