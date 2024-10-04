Российский стилист предсказал новый тренд на одну модель обуви

Российский стилист Алеко Надирян предсказал тренд на сабо на танкетке

Российский стилист Алеко Надирян предсказал новый тренд на одну модель обуви. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 129 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, скоро популярными станут сабо на танкетке. В качестве примера эксперт опубликовал ряд симков, на которых модель примерила данную обувь коричневого цвета в сочетании с асимметричной мини-юбкой и топом на молнии.

«Осторожно движемся к возвращению сабо на танкетке. Как вам коллаборация Crocs x Ancuta Sarka?» — поинтересовался Надирян у подписчиков.

Ранее в октябре стилист Александр Рогов заявил, что в предстоящих сезонах будут популярны панталоны, украшенные рюшами и бантами, в эстетике Викторианской эпохи.