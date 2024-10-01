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15:24, 1 октября 2024Ценности

Стилист Рогов предрек тренд на панталоны в 2025 году

Стилист Александр Рогов предрек тренд на панталоны весной и летом 2025 года

Стилист Александр Рогов предрек тренд на панталоны весной и летом 2025 года. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам стилиста, в предстоящих сезонах будет популярно упомянутое нижнее белье, украшенное рюшами и бантами, в эстетике Викторианской Эпохи.

«С легкой руки креативного директора Chloé Чемены Камали следующей весной и летом все модницы будут щеголять в панталонах. Данный тренд с милыми рюшами и бантами начался еще в этом году. Чемена же предлагает более сдержанный, если можно так сказать, удлиненный вариант», — рассказал эксперт.

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При этом специалист посоветовал сочетать нежный элемент гардероба с грубыми ботинками, казаками, рокерскими футболками и косухами.

Ранее Рогов назвал образы с нижним бельем напоказ грядущим трендом. Свои слова стилист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые надели кружевные лифы и корсеты поверх топов, рубашек и платьев.

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      Екатерина Ештокина
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