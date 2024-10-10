В МИД заявили о расстрелах жителей Курской области солдатами ВСУ

Посол Тарабрин: ВСУ расстреливают жителей Курской области, но Запад молчит

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей Курской области, но Запад молчит о преступлениях Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь "на русских право на жизнь не распространяется"», — рассказал дипломат.

Он также упрекнул Запад в закрывании глаз на факты силовой мобилизации на Украине.

Ранее украинские беспилотники атаковали пожарную часть МЧС в Горловке. По данным ведомства, беспилотники тогда трижды сбросили боеприпасы на территорию части.