В России произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Камчатском крае утром четверга, 10 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,0. О том, что в российском регионе зафиксировали подземные толчки, сообщили на сайте краевого филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясение произошло в 5:22 утра по местному времени (20:22 среды мск). Его очаг залегал на глубине 58 километров, а эпицентр находился в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского. При этом в 02:30 и 03:18 часов по местному времени в регионе были зафиксированы более слабые толчки магнитудой 3,5 и 3,6 соответственно.

Ранее в октябре стало известно, что на севере Бурятии с интервалом в минуту произошло два землетрясения. Уточнялось, что жители Муйского района ощутили небольшие подземные толчки.