Врач назвала снижающий агрессию продукт

Эндокринолог Павлова рассказала, что рыбий жир способен снижать агрессию

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что рыбий жир способен снижать уровень агрессии. Почему для этого нужно есть не только рыбу, но и принимать биодобавки рыбьего жира, врач объяснила в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, ученые выяснили, что рыбий жир, который содержит жирные кислоты омега-3, помогает оставаться спокойными и на 28 процентов снижает уровень агрессии любого вида.

«Омега-3 уменьшает общее воспаление в организме и поддерживает важные процессы в мозге, обеспечивая их бесперебойную работу, что может способствовать лучшему контролю поведения», — объяснила Павлова преимущества рыбьего жира.

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Ранее Павлова предупредила, что регулярное употребление алкоголя может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой даже у молодых и здоровых людей.