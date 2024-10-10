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15:32, 10 октября 2024Забота о себе

Врач назвала снижающий агрессию продукт

Эндокринолог Павлова рассказала, что рыбий жир способен снижать агрессию

Фото: freepik

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что рыбий жир способен снижать уровень агрессии. Почему для этого нужно есть не только рыбу, но и принимать биодобавки рыбьего жира, врач объяснила в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, ученые выяснили, что рыбий жир, который содержит жирные кислоты омега-3, помогает оставаться спокойными и на 28 процентов снижает уровень агрессии любого вида.

«Омега-3 уменьшает общее воспаление в организме и поддерживает важные процессы в мозге, обеспечивая их бесперебойную работу, что может способствовать лучшему контролю поведения», — объяснила Павлова преимущества рыбьего жира.

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Ранее Павлова предупредила, что регулярное употребление алкоголя может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой даже у молодых и здоровых людей.

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      Вера Владзиевская
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