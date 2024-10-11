Названа цена продажи бизнеса Unilever в России

FT: Unilever продала свой бизнес в России группе «Арнест» за 520 миллионов евро

Бизнес Unilever в России и Белоруссии обошелся покупателю, группе «Арнест» Алексея Сагала, в 520 миллионов евро. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times. Официально сумма сделки и ее условия не раскрывались.

Компания сообщила о продаже своих российских активов накануне, 10 октября. В том числе речь шла о четырех производственных площадках в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

Unilever остановила экспорт продукции в Россию в 2022 году после начала боевых действий на Украине, но работа предприятий внутри страны продолжалась. В июле 2023 года генеральный директор компании Хайн Шумахер рассказал, что рассматриваются два варианта избавления от активов — отказ от бизнеса в России или его продажа.

Группа «Арнест» выпускает парфюмерию и бытовую химию. В числе ее продуктов — средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». Для группы это уже не первый иностранный актив, приобретенный у желающей покинуть страну компании. До этого «Арнест» выкупила производственные площадки пивоваренного холдинга Heineken в России за один евро.