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11:46, 11 октября 2024Ценности

55-летняя Кейт Бланшетт вышла на публику в откровенном наряде без бюстгальтера

Актриса Кейт Бланшетт пришла на премьеру триллера в костюме без бюстгальтера
СюжетМеждународный кинофестиваль в Торонто

Фото: John Phillips / Getty Images for BFI

Австралийская актриса Кейт Бланшетт пришла на премьеру триллера «Отказ от ответственности» в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость вышла на публику в черном костюме с широкими брюками и облегающим пиджаком, отказавшись от бюстгальтера и продемонстрировав открытую зону декольте.

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Свой образ звезда дополнила массивным ожерельем в виде птицы, серьгами и черными туфлями на каблуках. Актрисе сделали укладку и макияж в нейтральных тонах.

В сентябре Кейт Бланшетт посетила международный кинофестиваль в Торонто в наряде с необычной деталью. Для мероприятия звезда «Властелина колец» выбрала черный костюм бренда Hodakova, состоящий из пиджака с ложками и брюк.

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      Карина Черных
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