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12:57, 11 октября 2024Наука и техника

Samsung выпустит дешевый смартфон с рекордной поддержкой

Samsung представит дешевый Galaxy A16 5G с 6 годами поддержки обновлениями

Фото: Daniel Kalker / Globallookpress.com

Компания Samsung готова представить первый доступный смартфон с рекордным сроком поддержки обновлениями. На это обратило внимание издание Android Authority.

Информацию о новом аппарате Galaxy A16 5G опубликовали на сайте Samsung для Нидерландов. Журналисты полагают, что аппарат будет стоить 200 долларов, или около 19 тысяч рублей. Его отличительной особенностью окажется срок поддержки обновлениями Android — шесть лет.

По словам авторов медиа, ни один дешевый смартфон на рынке, доступный дешевле 200 долларов, не имеет таких сроков поддержки. «Король обновлений ПО», как назвали гаджет специалисты, будет получать апдейты до 2030 года включительно. Samsung должна анонсировать девайс в ближайшее время.

На странице смартфона указано, что он получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей с частотой 90 герц. Также Galaxy A16 5G будет оснащен процессором Exynos 1330, выйдет с 4 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. На задней панели гаджета будет расположена камера с объективами разрешением 50, 5 и 2 мегапикселей. Телефон будет иметь аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

В начале октября корпорация Samsung признала устаревшим складной смартфон Galaxy Z Fold 2. Вышедший в 2020 году аппарат, оцененный в 180 тысяч рублей, получил всего четыре года поддержки.

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      Андрей Ставицкий
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