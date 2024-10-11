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18:06, 11 октября 2024Россия

Алаудинов сообщил об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил об освобождении Любимовки под Курском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отбили населенный пункт Любимовка в Курской области. Об освобождении поселка в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов разместил в блоге публикацию канала «Южный фронт», в которой рассказывается о том, что поселок перешел под полный контроль России, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали в соседний населенный пункт Толстый Луг.

Кроме того, Алаудинов переслал в свой канал сообщение блога «СВО | MilitaryPolyt | Z», где говорится о начале боев в поселке Новоивановка.

Вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активного контрнаступления в регионе. Военкор Александр Коц заявил, что ВСУ не бегут с позиций и уже пришли в себя после первого шока.

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