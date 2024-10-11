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12:50, 11 октября 2024Россия

Российский военкор фразой «противник не бежит» описал бои с ВСУ в Курской области

Военкор Коц о боях в Курской области: противник не бежит, растерянность прошла

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Растерянность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после новой серии активных наступательных действий российских военных в Курской области прошла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военкор Александр Коц.

Моральное состояние ВСУ под Курском Коц описал фразой «противник не бежит». «Наши подразделения зацепились за Толстый Луг, Зеленый Шлях и Новоивановку, оставив Любимовку в окружении. Ночью и ранним утром противник пытался деблокировать ее, пока безуспешно, но резервы хохол подтягивает», — рассказал о боях журналист.

Коц добавил, что сообщения о том, что российские войска уже якобы окружают Суджу и гонят противника к границе, являются проявлением «крайности», из чего следует, что они не вполне соответствуют действительности.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в рядах ВСУ на курском направлении паника, и украинские военные с техникой бегут через границу.

Вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активного контрнаступления в регионе.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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