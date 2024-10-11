Аллигатор заплыл в дом во время урагана «Милтон»

В США владельцы дома нашли внутри аллигатора после урагана «Милтон»

В США аллигатора нашли в жилом доме после урагана «Милтон». Видео опубликовал YouTube-канал TRT World.

На кадрах видно, как владельцы с фонариком заходят в дом, где нет электричества, и находят внутри крупного аллигатора, лежащего в воде. По всей видимости, рептилия заплыла внутрь во время урагана и решила переждать там непогоду.

Перед началом урагана Комиссия по охране дикой природы Флориды предупредила жителей штата, что необходимо соблюдать технику безопасности во время возможного наводнения. Специалисты рекомендовали по возможности не заходить в воду, поскольку из-за разгулявшейся стихии там могут оказаться аллигаторы и ядовитые змеи. Без привычной среды обитания рептилии могут испытывать сильный стресс и вести себя агрессивно.

Всего во Флориде обитает более 1,3 миллиона аллигаторов.

Ранее житель города Форт-Майерс, штат Флорида, опубликовал необычное видео, снятое в разгар наводнения и шторма, вызванных ураганом «Милтон». Сидящие в машине возле дома американцы снимали непогоду. Когда один из них открыл дверь внедорожника, из воды под его ногами внезапно высунулась морда аллигатора. Хищник попытался укусить дверь, а затем вцепился в колесо.