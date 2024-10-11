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01:35, 11 октября 2024Мир

Военные США открыли огонь по союзным силам в Сирии

РИА Новости: военные США открыли огонь из артиллерии по союзным сирийским силам

Фото: Rodi Said / Reuters

Американские военные открыли огонь из артиллерии по союзным сирийской армии силам на северной окраине Дейр-эз-Зор. Об этом рассказал РИА Новости сирийский полевой источник.

Он уточнил, что артиллерия американских военных четырежды открыла огонь по союзным силам в Хувейджа Сакр и Марийи. Собеседник агентства добавил, что армейские вертолеты усиленно патрулируют территорию вокруг военной базы США Конико.

Ранее в пораженных с 23 сентября ударами Воздушно-космических сил (ВКС) России укрытиях незаконных вооруженных формирований в Сирии обнаружили 16 схронов с оружием производства США. До этого ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии у хребта Джебель-Аль-Халь.

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      Марина Совина
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