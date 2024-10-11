Блогер Лебедев заявил, что дети всегда носили маски животных

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о квадроберах. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что дети всегда носили маски животных.

«Дети всю жизнь носили маски разных зверей, и это никогда не было проблемой. Не является это проблемой и сейчас», — заявил Лебедев, говоря о квадроберах.

Ранее на вопрос об этой субкультуре ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что Кремль старательно держит эту тему за пределами повестки дня.

До этого стало известно, что член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить квадроберов в России. По ее мнению, квадробика вредит психике детей и может быть опасна для окружающих.