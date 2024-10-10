Кремль ответил на вопрос о квадроберах

Песков: Кремль старательно оставляет тему квадроберов за пределами повестки дня

Кремль старательно оставляет тему квадроберов за пределами повестки дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — сказал представитель Кремля.

Квадробика — это увлечение, подразумевающее передвижение человека на четырех конечностях, имитирующее животных.

Ранее запретить субкультуру предложила сенатор Наталия Косихина. Политик заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует психику и вредит здоровью окружающих. По ее словам, квадроберы «не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их».