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12:11, 10 октября 2024Россия

Кремль ответил на вопрос о квадроберах

Песков: Кремль старательно оставляет тему квадроберов за пределами повестки дня

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Кремль старательно оставляет тему квадроберов за пределами повестки дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — сказал представитель Кремля.

Квадробика — это увлечение, подразумевающее передвижение человека на четырех конечностях, имитирующее животных.

Ранее запретить субкультуру предложила сенатор Наталия Косихина. Политик заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует психику и вредит здоровью окружающих. По ее словам, квадроберы «не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их».

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      Никита Абрамов
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