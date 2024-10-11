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23:09, 11 октября 2024Мир

Байден оценил просьбу Трампа о военных самолетах

Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что удовлетворит просьбу кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа о военных самолетах и дополнительной защите в свете якобы угроз со стороны Ирана. Об этом Байден сообщил журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.

«До тех пор, пока он не просит F-15. Я поручил министерству обороны предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию», — уточнил лидер США.

Ранее стало известно, что штаб Дональда Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над домами политика и во время митингов были введены ограничения полетов. Штаб также заявил, что для обеспечения дополнительной безопасности должна быть выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки кандидата в президенты.

Кроме того, телеканал NBC News ранее сообщил, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания предвыборной кампании из-за угрозы его жизни. При этом директор Секретной службы США Рональд Роу сообщил политику, что во время игры федеральные агенты не смогут в полной мере обеспечить его безопасность.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп отказался от повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. По словам политика, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена, что, по мнению бывшего президента, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.

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      Марина Совина
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