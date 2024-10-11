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07:56, 11 октября 2024Россия

Белоусов шепотом обратился к уничтожившему два танка ВСУ военному

Белоусов шепотом обратился к уничтожившему два танка ВСУ капитану Бахареву

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Капитан Максим Бахарев, к которому шепотом обратился глава Минобороны России Андрей Белоусов, уничтожил два танка и четыре боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках специальной военной операции (СВО). Кадры из госпиталя опубликовал телеканал «Звезда».

Глава Минобороны вручил военному высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда». Во время награждения он наклонился к Бахареву. «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — шепотом пообещал он.

Бахарев был удостоен награды за оборону одного из населенных пунктов в Запорожской области. Он продолжал руководить обороной участка боевых действий, даже получив ранения. Благодаря российскому капитану и его подчиненным наступление ВСУ удалось остановить.

Ранее Андрей Белоусов обратился к военнослужащим, участвовавшим в боях за Гродовку в Донецкой народной республике (ДНР) и поблагодарил их за выполнение боевых задач.

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      Маргарита Пименова
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