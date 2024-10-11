Украинский экс-военный: ВСУ проходили польскую таможню без каких-либо штампов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправлявшиеся на обучение в Польшу, проходили польскую таможню без каких-либо отметок в паспорте о пересечении границы. Об этом сообщил РИА Новости экс-военный ВСУ, бежавший из польского тренировочного лагеря в Германию.

По его словам, пропускной пункт со стороны Украины военные прошли с украинским паспортом, а не с заграничным паспортом. Собеседник агентства признался, что в документе нет никаких штампов.

Экс-военный добавил, что на польской границе пограничники не задавали никаких вопросов. Кроме того, никаких «отметок бумажек, ничего не давали, не ставили». При этом, отметил он, военнослужащие проходили границу под видом граждански лиц и были одеты в спортивные костюмы.

Ранее экс-солдат ВСУ, бежавший из тренировочного лагеря, заявил, что больных мобилизованных отправляют на обучение в Польшу.