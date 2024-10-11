Дочь Брук Шилдс попросила мать надеть мини-юбку на родительские выходные в колледже

Дочь американской актрисы Брук Шилдс Грир Хэммонд Хенчи попросила мать надеть неожиданный наряд на предстоящее мероприятие в ее колледже. Соответствующее интервью публикует People.

59-летняя звезда «Голубой лагуны» рассказала, что 18-летняя дочь позвонила ей и озвучила одну необычную просьбу. По ее словам, девушка попросила свою мать прийти на родительские выходные в ковбойских сапогах и мини-юбке. «Я сказала, что не думаю, что это уместно. И вообще не хочу этого делать», — поделилась знаменитость своими воспоминаниями.

С мнением матери дочь не согласилась. «И она мне ответила: "Мама, это просто сделает тебя круче"» — добавила знаменитость.

В августе дочь Брук Шилдс надела свадебный наряд матери 27-летней давности на школьный выпускной.