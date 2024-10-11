Доля главного поставщика машин в Россию неожиданно снизилась

«Автостат»: доля Китая в импорте машин в РФ впервые за полгода упала ниже 80 %

По итогам сентября 2024 года доля главного поставщика новых легковых автомобилей на российский рынок неожиданно снизилась и впервые за последние шесть месяцев опустилась ниже отметки в 80 процентов. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В первый месяц осени доля Китая в импорте новых легковушек в Россию опустилась до отметки в 78,6 процента, уточнили эксперты. До этого она стабильно держалась выше 80 процентов, в апреле-июле — превышала 90 процентов, а в августе — снизилась до 88,6 процента. Таким образом, за месяц доля КНР в импорте новых машин в РФ сократилась сразу на 10 процентных пунктов (п.п.), пояснили аналитики.

Несмотря на резкое снижение доли на российском рынке, Китай остается абсолютным лидером по объемам ввоза новых автомобилей в РФ. Так, доля ближайшего конкурента КНР — Кыргызстана — составила лишь 7,7 процента, Белоруссии — 6,4 процента, Казахстана — 4,2 процента. В свою очередь, доля остальных стран в российской структуре импорта новых транспортных средств не дотянула до одного процента, заключили в агентстве.

Ранее «Автостат» сообщил о рекордном за последние 16 лет ввозе новых и подержанных автомобилей в Россию. Так, по итогам сентября в страну завезли в общей сложности 104,2 тысячи новых и 42,7 тысячи подержанных легковушек. Первый показатель оказался максимальным с августа 2012 года, второй — наивысшим в 2024-м. В целом за первый месяц осени в страну ввезли суммарно 146,9 тысячи автомобилей.