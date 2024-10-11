Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии жители смогут вернуться домой

Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии смогут вернуться домой 11 октября

Жители Феодосии, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе, смогут вернуться домой уже в эту пятницу, 11 октября. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. Его цитирует РИА Новости.

Ткаченко отметил, что подобное решение было принято после нормализации ситуации на объекте. Туда для оценки ущерба приедут комиссии администрации города.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября. Из близлежаших домов эвакуировали более одной тысячи человек. 10 октября на нефтебазе произошел выброс горючих материалов. На следующий день Ткаченко заявил о стабилизации ситуации, уточнив, что факельного горения нет.