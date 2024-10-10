В Крыму произошел выброс горючих материалов на горящей нефтебазе

Аксенов: в Феодосии при пожаре на нефтебазе произошел выброс горючих материалов

В Феодосии произошел выброс горючих материалов в ходе пожара на нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — написал он.

По его словам, зона эвакуации не растет, а для ликвидации пожара принимаются все необходимые меры. Аксенов также призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после возгорания на нефтебазе, привлечены пожарные расчеты со всей России. По словам чиновника, ситуация в городе даже после привлечения большого числа спасателей остается сложной.