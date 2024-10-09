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16:21, 9 октября 2024Россия

Власти Феодосии сообщили о привлечении пожарных расчетов со всей России для ликвидации ЧС

Глава Феодосии Ткаченко: для ликвидации ЧС привлечены пожарные со всей России

Фото: Мария Малашенко / ТАСС

Для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после возгорания на нефтебазе в Феодосии, привлечены пожарные расчеты со всей России. С таким заявлением выступил глава города Игорь Ткаченко, его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, ситуация в городе даже после привлечения большого числа спасателей остается сложной.

«Задействованы пожарные расчеты не только из Республики Крым, но и фактически уже со всех уголков России. Находятся расчеты здесь на постоянной основе для проведения ротации», — сообщил Ткаченко. Он добавил, что власти города помогают пожарным с горячим питанием, местами отдыха и обеспечивают их расходными материалами.

О пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма стало известно в ночь на понедельник, 7 октября. Местные жители слышали серию мощных взрывов, в сети опубликовали кадры с места происшествия. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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