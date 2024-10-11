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01:28, 11 октября 2024Мир

Глава МИД Венгрии резко ответил назвавшему его визит в Россию провокацией журналисту

Глава МИД Венгрии Сийярто: визиты в Россию относятся к суверенному праву страны

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто резко ответил корреспонденту немецкого телеканала ZDF, который спросил, является ли его визит в РФ «еще одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя». Видеозапись их диалога была опубликована на странице министра в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нет. Во-первых, постарайтесь вести себя по отношению к Венгрии вежливым и уважительным образом. (...) Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет», — высказался Сийярто в ходе Петербургского международного газового форума.

Глава МИД Венгрии в своем ответе журналисту подчеркнул, что его государство не является «нацией "яволь"». «Так что вы не можете диктовать нам, никто не может», — заключил он.

Ранее Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Германии Юлию Гросс из-за заявлений о том, что политика Будапешта якобы подрывает доверие союзников по Европейскому союзу (ЕС) и Североатлантическому альянсу.

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      Маргарита Пименова
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