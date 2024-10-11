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11:02, 11 октября 2024Наука и техника

Создатель GTA IV раскрыл тайну игры спустя 17 лет

Создатель GTA IV спустя 17 лет рассказал, почему из игры убрали паромы

Кадр: трейлер игры GTA IV

Технический инженер и бывший сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей раскрыл одну из тайн игры GTA IV. Специалист сообщил об этом в соцсети X.

Пользователи соцсети заметили, что в трейлере GTA IV были представлены паромы, которые перевозили автомобили с одного берега реки на другой. Однако в релизной версии игры транспортных кораблей не было. Вермей назвал причину этого спустя 17 лет после выхода тайтла.

По его словам, паромы убрали не из-за того, что из-за них были проблемы с производительностью. Оббе Вермей рассказал, что корабли создавали повышенную нагрузку на физику, так как движку GTA приходилось просчитывать не только вес парома, но и вес находящихся на нем автомобилей.

Также могли возникнуть баги из-за неигровых персонажей, стоящих в очереди. «Паромы приносили больше хлопот, чем пользы», — подытожил инженер. При этом в игре Grand Theft Auto: Liberty City Stories, которая вышла за три года до GTA IV, паромы все же выполняли свою функцию. Но весь процесс перевозки автомобилей был скрыт за катсценой.

GTA IV — одиннадцатая игра в серии Grand Theft Auto. Она вышла в 2008 году для PlayStation 3 и Xbox 360 и в том же году была портирована на ПК.

В сентябре представители студии Rockstar заявили, что не собираются переносить сроки выхода игры Grand Theft Auto VI. Релиз GTA VI запланирован на осень 2025 года.

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      Андрей Ставицкий
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