Американская телезвезда Кайли Дженнер попозировала топлес для рекламы бренда Khy

Американская телезвезда Кайли Дженнер попозировала топлес для рекламы собственного бренда одежды Khy. Соответствующие кадры появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

27-летняя предпринимательница предстала на снимках, сидя на диване с цветочной обивкой, в белом брючном костюме с пиджаком на молнии. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя глубокое декольте.

Стилисты завили и распустили ей волосы, а визажисты нанесли мейкап в нюдовых тонах.

Ранее в октябре Кайли Дженнер заказала торт со своей мини-копией с модного дебюта в Париже. Предпринимательница поделилась в сторис снимком, на котором было запечатлено кондитерское изделие, изготовленное по фото ее образа с показа люксового бренда Coperni.