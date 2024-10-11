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20:52, 11 октября 2024Мир

Лавров рассказал о возрождении ценностей нацизма в ЕС и НАТО

Лавров: нацистские ценности вновь расцветают в НАТО и ЕС

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На сегодняшний день нацистские «ценности» вновь расцветают в странах Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса, это является крайне опасным явлением. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), передает ТАСС.

«Так называемые западные радетели Устава ООН постоянно твердят о необходимости поддержки Украины, якобы она защищает европейские ценности. Это говорит о том, что процесс нового расцвета нацистских "ценностей" во многих странах ЕС и НАТО происходит, и это "возрождение" крайне опасно», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, Запад пытается «украинизировать» международную повестку ВАС, «игнорируя и принижая трагедию» Палестины и Ливана. Дипломат подчеркнул, что Россия решительно выступает против того, чтобы созидательное предназначение саммита «приносили в жертву геополитическим амбициям отдельных стран».

Ранее Лавров заявил, что страны, участвующие в 19-м Восточноазиатском саммите, не приняли итоговую декларацию из-за ее излишней политизации со стороны США и их союзников. Он также отметил, что Москва, как и прежде, считает подобные действия «контрпродуктивными».

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      Дарья Устьянцева
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