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19:45, 11 октября 2024Моя страна

Лося-перевозчика с необычным пассажиром на спине заметили в России

В Татарстане запечатлели на фото лося-перевозчика с сорокой на спине

Фото: Госкомитет РТ по Нижнекамскому району

В России заметили лося-перевозчика с необычным пассажиром на спине. Забавным снимком на сайте поделился Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

На фотографии, сделанной начальником межрайонного отдела Госкомитета, запечатлен крупный дикий лось с массивными рогами. Животное стоит в густых зарослях и смотрит в объектив камеры. Тем временем на его высокой холке, внешне напоминающей горб, сидит сорока.

В комитете добавили, что не смогли понять, почему птица решила «оседлать» лося. «Это не связано ни с поиском корма, ни с обеспечением безопасности, ни с обустройством гнезда», — говорится в сообщении.

Там не исключили, что сорока захотела покататься на диком парнокопытном и поиграть с ним «из интереса».

Ранее самка снежного барса отправилась ночью по делам вместе с тремя котятами и попала в фотоловушку. Редкими кадрами удивительной многодетной семьи ирбисов поделился Сайлюгемский национальный парк.

До этого в России нашли самого улыбчивого леопарда. Редкое краснокнижное животное сняла фотоловушка национального парка «Земля леопарда», созданного в Приморском крае.

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      Варвара Кошечкина
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