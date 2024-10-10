Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:33, 10 октября 2024Моя страна

Ночная прогулка самки снежного барса с тремя котятами попала на видео

Сайлюгемский нацпарк показал редкие кадры самки снежного барса с тремя котятами

Самка снежного барса отправилась ночью по делам вместе с тремя котятами и попала в фотоловушку. Редкие кадры большого семейства опубликовал Telegram-канал Сайлюгемского национального парка.

Фотоловушка, которая запечатлела кошек, расположена в труднодоступном месте на Южно-Чуйском хребте. Поэтому, несмотря на то что видео было снято в августе, ученые смогли получить его лишь недавно. На кадрах можно увидеть, как самка ирбиса идет по горной местности и останавливается перед камерой в ожидании, когда ее догонят три детеныша.

По информации нацпарка, малыши родились в мае или июне. Один-два месяца они подрастали в логове и только сейчас начали выходить на прогулку с мамой.

«Три котенка — редкий случай, обычно самка приносит 1-2 котенка. Каждый такой случай — настоящая удача», — заявил директор Сайлюгемского нацпарка Денис Маликов. При этом он добавил, что тройня для самки ирбиса серьезная нагрузка, поскольку мать растит детенышей одна.

Сотрудники нацпарка уверены, что самка будет хорошей мамой, поскольку это не первое ее потомства. Они также выразили надежду, что котята успешно переживут зиму и с ними все будет хорошо.

Ранее самого улыбчивого леопарда нашли в России. Редкое краснокнижное животное сняла фотоловушка национального парка «Земля леопарда», созданного в Приморском крае. До этого непоседливый котенок переднеазиатского леопарда, родившийся у трехлапой самки Олимпии, попал на видео. Уникальными кадрами игр детеныша с мамой поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске

      В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

      Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей

      Стало известно об ударе по контейнеровозу в порту Одессы

      На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

      В Донецке вблизи образовательной организации сбили дрон ВСУ

      Российская пенсионерка поверила «силовикам» и осталась без дома

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      Минобороны показало уничтожение французской артиллерийской установки ВСУ под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше