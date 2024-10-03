Самого улыбчивого леопарда нашли в России

Нацпарк «Земля леопарда» показал снимки самого улыбчивого обитателя

Самого улыбчивого леопарда нашли в России. Редкое краснокнижное животное сняла фотоловушка, сообщается в Telegram-канале национального парка «Земля леопарда», созданного в Приморском крае.

Сотрудники особо охраняемой природной территории поделились кадрами самого улыбчивого обитателя. На опубликованных снимках запечатлена самка дальневосточного леопарда, которая числится в парке как Leo 124F. Дикая пятнистая кошка обследует свою территорию и широко «улыбается».

«На "Земле леопарда" следят, чтобы все большие кошки улыбались!» — говорится в сообщении.

В «Земле леопарда» отметили, что распознавать больших кошек им помогает специальная программа, которая знает размер и расположение пятен каждого леопарда.

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