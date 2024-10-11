Ляйсан Утяшева разместила откровенное фото в купальнике

Телеведущая Ляйсан Утяшева разместила фото в купальнике с глубоким декольте

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева разместила откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из снимков 39-летняя звезда предстала, лежа в ванной на специальной подушке, в слитном купальнике на широких бретелях и с глубоким декольте. При этом она продемонстрировала оголенные стройные ноги. Звезде сделали макияж и укладку с эффектом мокрых волос.

«Со съемок "Выжить в Самарканде. Игра сезонов". Да-да... Будет очень горячо... И я даже не про эти кадры», — подписала она пост.

В сентябре Утяшева показала внешность без фильтров. На фото знаменитость лежала на полу и демонстрировала лицо, усыпанное веснушками, без косметики.