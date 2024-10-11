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22:45, 11 октября 2024Мир

Макрон осудил нападение Израиля на миротворцев ООН в Ливане

Макрон: нападение Израиля на миротворцев ООН в Ливане недопустимо
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение Израиля на позиции Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) «совершенно недопустимо». Париж «не потерпит» новых обстрелов миротворческих сил, сказал он на встрече средиземноморских стран-членов ЕС на Кипре, сообщается на странице Елисейского дворца в соцсети X.

В пятницу, 11 октября, два миротворца были ранены в результате новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.

«Недопустимо, чтобы силы ВСООНЛ становились преднамеренной целью вооруженных сил Израиля. Мы это осуждаем, мы это не терпим и не потерпим, чтобы это вновь повторилось», — отметил Макрон. По его словам, в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что объект на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане попал под израильский удар по случайности. В ЦАХАЛ также подчеркнули, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН отдали распоряжение найти укрытие и оставаться там.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило, что Франция вызвала посла Израиля из-за обстрела силами страны миротворцев ООН возле базы Накура на юге Ливана.

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      Марина Совина
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