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09:21, 11 октября 2024Спорт

Малкин первым из россиян достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ

Евгений Малкин первым из россиян достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ

Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин стал первым представителем страны, достигшим отметки в 800 голевых передач в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече против «Детройт Ред Уингс», которая прошла в ночь на пятницу, 11 октября, Малкин отметился двумя ассистами. Они помогли «пингвинам» одержать победу со счетом 6:3.

Передачи стали для Малкина 799-й и 800-й в карьере, он стал 34-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки. Из действующих хоккеистов лиги, помимо россиянина, эту отметку преодолели канадец из Питтсбурга Сидни Крросби (1006 пасов) и американец Патрик Кейн из «Детройта» (813).

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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      Алексей Гусев
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