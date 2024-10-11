МИД России выразил протест посольству Японии из-за учений у границ России

МИД России выразил протест посольству Японии из-за военных учений с США

МИД России выразил протест посольству Японии из-за военных учений с США, которые также затрагивают границы страны. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Одиннадцатого октября посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению (...) совместных с США военных учений (...) включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации», — отметили в министерстве.

В заявлении также было подчеркнуто, что практика привлечения Токио стран-членов НАТО к проведению военных учений и наращиванию силового присутствия в регионе является неприемлемой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва озабочена ремилитаризацией Японии, поскольку ее отказ от мирного развития может привести к демонтажу нынешней системы мироустройства. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, к такому курсу японцев «активно и очевидно» подталкивают Соединенные Штаты.