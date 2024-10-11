Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:13, 11 октября 2024Из жизни

Мужчина испугался за здоровье после потери друга и похудел на 20 килограммов

В Индии мужчина решил похудеть после смерти друга и сбросил 20 килограммов

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Житель Индии решил кардинально изменить образ жизни после потери друга и смог сбросить 20 килограммов лишнего веса за десять месяцев. Об этом он рассказал The Times of India.

57-летний Венката Кришна признался, что уже пытался похудеть в прошлом. В 2008 году он столкнулся с апноэ во сне и с помощью тренировок, на которые ходил чуть больше года, достиг своего идеального веса 69 килограммов. Однако, как отмечает мужчина, он забросил спорт, и вскоре все его сброшенные килограммы вернулись. Вместе с ними у Кришны появился сахарный диабет.

Мужчина понял, что должен заботиться о своем здоровье, когда неожиданно не стало его близкого друга. Тот активно занимался фитнесом, однако это не помогло ему прожить дольше. Кришна испугался, что со своими недугами он уж точно последует за другом, и начал менять жизнь.

Материалы по теме:
То ли большая, то ли малая Медведица Как худеет самая известная толстушка Америки
То ли большая, то ли малая МедведицаКак худеет самая известная толстушка Америки
17 марта 2017
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017

Кришна ввел в повседневность регулярные тренировки и стал много ходить. Также он добавил в рацион больше продуктов, содержащих белок и клетчатку, и начал ужинать раньше, чтобы лишний раз не повышать уровень сахара в крови. Внешний вид и состояние здоровья мужчины улучшились, и он даже смог снизить дозировку принимаемых из-за диабета лекарств.

Во время похудения Кришна обращался за помощью к профессиональным тренерам, а также изучал экспертные материалы на YouTube. Он объяснил, что для восстановления хорошей физической формы нужно не отступать от выбранной методики. По словам Кришны, каждый маленький шаг имеет значение в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сумела похудеть на 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями. Она отказалась от фастфуда, начала регулярно тренироваться и стала как можно чаще заниматься любимым паранормальным хобби.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе

      Актеры байопика «Руки Вверх!» рассказали о создании фильма и кастинге на главную роль

      Москвичам назвали сроки перехода на зимнюю резину

      Вор в законе Владимир Жураковский Пухлый предстанет перед российским судом

      Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян

      Турция ввела пошлины на один российский товар

      Певица Слава пожаловалась на финансовые проблемы на фоне отмены концертов

      Врач объяснила последние изменения во внешности Кайли Дженнер

      Назван «избавитель» России от разрушительной бури «Милтон»

      Стоматолог раскрыл опасные для зубов осенние напитки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше