На Украине назначили нового замминистра обороны Мельника

Заместителем министра обороны Украины назначен бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным «Марсель». Об этом военный сообщил в своем Telegram-канале.

Сообщается, что его кандидатуру внес министр обороны Рустем Умеров. С начала военного конфликта на Украине Мельник руководил обороной Харькова. Он поблагодарил главу Минобороны и Кабинет министров за доверие, написав о планах «совместно строить современную армию».

Ранее на Украине заявили о возможном увольнении генпрокурора Андрея Костина. Сообщается, что после этого планируется назначить его послом Украины в Нидерландах.

До этого правительство страны назначило Алексея Мигрина зампредседателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.