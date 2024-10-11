На Украине решили наказывать чиновников за использование Telegram

Депутат Рады Юрчишин: чиновников будут наказывать за использование Telegram

Украинских чиновников будут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование Telegram в служебной коммуникации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин, передает «Страна.ua».

Он сообщил, что в каждом госучреждении доступ к Telegram со служебных устройств уже заблокирован, но использование мессенджера в частных целях разрешено. Издание отмечает, что украинский парламент продолжает делать публикации в своем Telegram-канале, который, согласно новым правилам, уже не могут вести со служебного компьютера.

Ранее на Украине предрекли отключения связи зимой по 20 часов. По словам главы направления развития мобильного интернета Минцифры Украины Станислава Прибитько, отключения связи будут вызваны тем, что в стране ожидаются блэкауты, а аккумуляторы не будут успевать заряжаться.