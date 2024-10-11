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14:21, 11 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о стремительном сокращении возможностей Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский теряет возможности из-за усталости Запада от конфликта

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет свои возможности из-за усталости Запада от конфликта Киева и Москвы. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Зеленский понимает, что сокращение его возможностей происходит стремительно», — написал Боуз. По его мнению, простые европейцы устали от конфликта и затягивания его элитой Евросоюза.

«Американцы обращают свое внимание на Восток, и Зеленский знает, что его правление закончится выборами на Украине», — считает также журналист.

Ранее Боуз выразил мнение, что украинцы начали более активно высказывать недовольство Зеленским. Журналист опубликовал сделанное на Украине фото с плакатом, на котором изображен президент России Владимир Путин с надписью «Путин придет, порядок наведет».

До этого Боуз заявил об опасности «плана победы» Владимира Зеленского. Журналист выразил мнение, что предложения политика могут привести к уничтожению Европы.

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      Олег Давыдов
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