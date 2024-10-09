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08:10, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Ирландский журналист заявил о недовольстве украинцев политикой Зеленского

Журналист Боуз: украинцы начали активно высказывать свое недовольство Зеленским
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Украинцы начали более активно высказывать недовольство Владимиром Зеленским. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

В частности, он опубликовал фото с плакатом, на котором изображен президента РФ Владимир Путин с надписью «Путин придет, порядок наведет». Этот плакат наклеен поверх объявления ТЦК на украинском языке.

«Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства», — подписал пост Боуз.

1 октября Чей Боуз заявил об опасности «плана победы» Владимира Зеленского. Журналист выразил мнение, что предложения политика могут привести к уничтожению Европы.

Ранее полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил мнение, что в случае ухода от власти президента Украины Зеленского новое правительство начнет мирные переговоры с Россией.

Эксперт добавил, что новые украинские власти немедленно начнут урегулирование конфликта, так как в скором времени от государства может ничего не остаться.

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      Марина Совина
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