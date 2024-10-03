Полковник Уилкерсон: новое правительство Украины начнет переговоры с Россией

В случае ухода от власти президента Украины Владимира Зеленского новое правительство начнет мирные переговоры с Россией. Об этом заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры», — рассказал военный аналитик.

Уилкерсон также добавил, что новые власти на Украине немедленно начнут урегулирование конфликта, так как в скором времени от государства может ничего не остаться. По его словам, такой сценарий сильно удивит многих западных политиков, включая президента США Джо Байдена.

19 сентября Уилкерсон заявил, что Зеленский уйдет в отставку или сбежит из-за краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он предположил, что в таком случае они проведут новые выборы, потом отменят военное положение в стране, благодаря чему Украина будет готова начать переговоры.