Полковник Уилкерсон: из-за краха ВСУ Зеленский уйдет в отставку или сбежит

Украинский лидер Владимир Зеленский уйдет в отставку или сбежит из-за краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Такое мнение выразил полковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Прямо сейчас Киев уже потерпел поражение. Ситуация настолько плоха для ВСУ, что Зеленский находится в серьезной опасности. Ему придется либо уйти в отставку, либо сбежать из страны», — отметил военный аналитик.

По мнению Уилкерсона, украинцы сами «могут попытаться расправиться с Зеленским». Он предположил, что в таком случае они проведут новые выборы, потом отменят военное положение в стране, благодаря чему Украина будет готова начать переговоры.

Ранее Уилкерсон заявил, что Зеленскому стоит провести выборы и начать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что подобная мера является единственным способом Украины сохранить находящиеся под контролем Киева территории. Он добавил, что завершение конфликта возможно только в случае провозглашения нейтрального статуса страны.